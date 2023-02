Mondiale per Club 2023: Al-Hilal avanti ai rigori contro il Wydad, in semifinale c’è il Flamengo

I sauditi dell’Al-Hilal proseguono nella loro avventura al Mondiale per Club 2023. Nel primo dei due playoff per approdare in semifinale, gli arabi riescono a battere i rivali marocchini del Wydad e trionfano ai calci di rigore dopo aver raggiunto la parità sempre su rigore in pieno recupero. Un successo meritato anche se sofferto per la squadra campione d’Asia, che adesso in semifinale sfideranno i campioni del Sudamerica in carica, il Flamengo, squadra si candida a sfidare il Real Madrid in finale.

Proprio i blancos attendono di conoscere la propria avversaria, uscirà fuori dalla sfida tra Seattle Sounders e Al Ahly. Nel primo tempo scontro equilibrato ma senza occasioni, nella ripresa arriva il gol di El Amloud che sembra poter valere la qualificazione in semifinale. Così non è: al 94′ fallo di Jabrane, espulso per doppio giallo, e calcio di rigore decretato da Barton, lo calcia Kanno, già ammirato ai Mondiali, e si va ai supplementari, quindi la crudele lotteria dei rigori.