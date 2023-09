Highlights e gol Barcellona-Betis 5-0, Liga 2023/2024 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 1

Il video con gli highlights e i gol di Barcellona-Betis 5-0, sfida valevole per la quinta giornata della Liga 2023/2024. Goleada del Barca, che all’Olimpico domina il Betis con le reti di Joao Felix, Lewandwski, Ferran Torres, Raphinha e Cancelo. Quarto sigillo consecutivo per gli uomini di Xavi, che salgono in testa alla classifica.