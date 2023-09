Genoa-Napoli, Politano: “C’è rammarico, dovevamo vincere. Non possiamo più sbagliare”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 2-2 tra Genoa e Napoli, Matteo Politano ha dichiarato: “Ho segnato un gol importante, ma non è bastato. C’è rammarico perché dovevamo vincere questa sfida e non siamo riusciti a concretizzare le tante occasioni create. Abbiamo avuto poco tempo per preparare questa gara perché i giocatori sono tornati tardi dalle nazionali, ma ora dobbiamo pensare ad allenarci bene e lavorare. Non possiamo più sbagliare, ora testa alla Champions“.