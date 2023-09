Highlights e gol Azerbaigian-Belgio 0-1: qualificazioni Euro 2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 56

Il video dei gol e degli highlights di Azerbaigian-Belgio, match valevole per le qualificazioni agli Europei 2024. Il Belgio, a fatica, si porta a casa i tre punti. Ma grande onore all’Azerbaigian di Gianni De Biasi che ha dato non poco filo da torcere ai più quotati avversari: decide un ‘gollonzo’ di Yannick Carrasco sul finire del primo tempo. Con questo successo il Belgio aggancia l’Austria al primo posto del girone F a quota 10 punti, l’Azerbaigian invece rimane fanalino di coda con un solo punto conquistato in quattro partite.

GLI HIGHLIGHTS DI AZERBAIGIAN-BELGIO