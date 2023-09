Highlights e gol Brasile-Bolivia 5-1: Qualificazioni Mondiali 2026 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 40

Gli highlights e le azioni salienti di Brasile-Bolivia 5-1, match di qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026 per quel che riguarda la zona Conmebol. Gara mai in discussione per i verdeoro, che in apertura però sbagliano un rigore con il rientrante Neymar. Al 24′ Rodrygo sblocca il risultato, al 47′ Raphinha raddoppia e poco dopo c’è la doppietta dell’attaccante del Real Madrid. Nel finale lo show di Neymar che realizza due gol, colpendo anche una traversa. Di Abrego la rete della bandiera della Bolivia.