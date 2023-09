Coppa Davis 2023, Alcaraz annuncia il forfait: la Spagna convoca Ramos Vinolas

Carlos Alcaraz non prenderà parte agli impegni della Spagna in Coppa Davis, in programma la prossima settimana a Valencia, dal 12 al 17 settembre. Una decisione maturata a seguito delle fatiche accumulate agli US Open, dove il fuoriclasse spagnolo ha mancato l’accesso alla finale dopo la sconfitta contro Daniil Medvedev. Al suo posto, la Federazione ha convocato Albert Ramos Vinolas. “Il 35enne si unirà questo pomeriggio al ritiro della squadra, che svolgerà il suo primo giorno di lavoro questo sabato agli ordini del nuovo capitano David Ferrer – si legge nel comunicato -. Ramos era già stato convocato nelle Final 8 dello scorso anno a Malaga. Nel 2023 è stato finalista a Gstaad e semifinalista a Córdoba, oltre a raggiungere i quarti di finale a Rio de Janeiro e all’ATP Challenger di Parma. In Coppa Davis ha disputato cinque qualificazioni con un bagaglio di sei vittorie e sole due sconfitte”. Ramos Vinolas completa così la squadra composta da Davidovich Fokina, Bautista Agust, Granolles e Zapata Miralles.