Highlights e gol Atalanta Under 23-Triestina 2-1, Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 8

L’Atalanta Under 23 batte 2-1 la Triestina in casa nel match di recupero valido per la 14ª giornata del Girone A di Serie C 2023/2024. Successo meritato per i ragazzi di Modesto, avanti di due reti a fine primo tempo dopo le marcature di Cisse al 4′ e dell’ex Ghislandi al 41′. Adorante accorcia le distanze al 69′ su sbavatura della difesa nerazzurra. I padroni di casa resistono agli attacchi della squadra di Tesser e tornano a vincere dopo due sconfitte in fila in campionato. Atalanta che sale al sesto posto a 26 punti, scavalcando Giana Erminio e Virtus Verona a 24