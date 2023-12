Highlights Bayern Monaco-Milano 91-84, Eurolega 2023/24 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 1

Il Bayern Monaco porta a casa una partita incredibile, equilibrata, in cui l’Olimpia Milano ha avuto un paio di occasioni per chiudere il match e portare in Italia il bottino pieno del match. Alla fine gli over time hanno dato ragione al club tedesco che con un super Edwards all’over time hanno sigillato il risultato sul 91-84, facendo venire più di qualche rimpianto agli uomini di Ettore Messina.