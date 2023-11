Highlights e gol Atalanta-Sporting Lisbona 1-1: Europa League 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 42

Il video dei gol e degli highlights di Atalanta-Sporting Lisbona, match valevole per la quinta giornata della fase a gironi dell’Europa League 2023/2024. Buon avvio dei padroni di casa che sbloccano la partita grazie a Gianluca Scamacca, servito sul filo del fuorigioco, e l’attaccante della Nazionale lascia partire un gran destro che sorprende il portiere ospite. I portoghesi reagiscono e sprecano due occasioni clamorose per l’1-1. Il gol del pareggio arriva nella ripresa dopo però che Scamacca, a tu per tu col portiere, sbaglia il clamoroso 2-0. L’1-1 lo segna Edwards e rimette tutto in discussione. Lo Sporting ci crede e prende anche un doppio palo clamoroso. L’Atalanta nel finale esce e gioca con il cronometro: un pareggio e primo posto assicurato.

LE PAGELLE E I VOTI

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS