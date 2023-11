Pagelle Atalanta-Sporting Lisbona 1-1: voti e tabellino Europa League 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Atalanta-Sporting Lisbona, match valevole per la quinta giornata della fase a gironi dell’Europa League 2023/2024. Buon avvio dei padroni di casa che sbloccano la partita grazie a Gianluca Scamacca, servito sul filo del fuorigioco, e l’attaccante della Nazionale lascia partire un gran destro che sorprende il portiere ospite. I portoghesi reagiscono e sprecano due occasioni clamorose per l’1-1. Il gol del pareggio arriva nella ripresa dopo però che Scamacca, a tu per tu col portiere, sbaglia il clamoroso 2-0. L’1-1 lo segna Edwards e rimette tutto in discussione. Lo Sporting ci crede e prende anche un doppio palo clamoroso. L’Atalanta nel finale esce e gioca con il cronometro: un pareggio e primo posto assicurato.

LE PAGELLE E I VOTI DI ATALANTA-SPORTING LISBONA

ATALANTA (3-4-3): Musso 6; Scalvini 6 (42’st Bakker sv), Djimsiti 5.5, Kolasinac 6 (41’st Holm sv); Hateboer 6, Ederson 6.5, De Roon 6, Ruggeri 6; Koopmeiners 6.5 (24’st Miranchuk 6), Scamacca 7 (19’st Muriel 6), Lookman 5.5 (19’st Pasalic 6). In panchina: Carnesecchi, Rossi, Zortea, Adopo, Bonfanti, Del Lungo, Cisse. Allenatore: Gasperini 6.5

SPORTING (3-4-2-1): Adan 5.5; St.Juste 6 (36’st Coates 6), Diomandé 6, Inacio 5.5; Esgaio 6 (1’st Catamo 6.5), Hjulmand 6.5 (32’st Nuno Santos 6), Morita 6, Reis 6; Trincao 5.5 (1’st Edwards 7), Pedro Gonçalves 5; Gyökeres 7. In panchina: Israel, Pinto, Luis Neto, Essugo, Paulinho, Quaresma, Moreira. Allenatore: Amorim 6.5 ARBITRO: Michael Oliver (Inghilterra) 6.5

RETI: 23’pt Scamacca, 11’st Edwards

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni.

Spettatori: 14.867.

Ammoniti: Inacio, Lookman, Scalvini, Kolasinac, De Roon, Morita.

Angoli: 2-2.

Recupero: 2’pt, 4’st