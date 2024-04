Highlights e gol Atalanta-Liverpool 0-1: Europa League 2023/2024 (VIDEO)

Il video dei gol e degli highlights di Atalanta-Liverpool, match valevole per il ritorno dei quarti di finale dell’Europa League 2023/2024. Al Gewiss Stadium avvio difficile per i ragazzi di Gian Piero Gasperini che dopo qualche minuto si ritrovano sotto per 1-0 grazie al calcio di rigore trasformato da Salah per fallo di mano di Ruggeri. L’Atalanta comunque reagisce, si crea qualche palla gol per pareggiare e soffre il giusto. I ragazzi di Klopp hanno la palla per lo 0-2, ma sono imprecisi. Nella ripresa tentano il tutto per tutto, ma il muro nerazzurro tiene alla grande e l’Atalanta conquista una storica semifinale di Europa League.

