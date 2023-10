Highlights e gol Atalanta-Genoa 2-0: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

Il video dei gol e degli highlights di Atalanta-Genoa, match valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Al Gewiss Stadium i ragazzi di Gian Piero Gasperini provano a fare la partita, ma gli ospiti sono disposti con ordine e danno battaglia su ogni pallone. Un paio di grandi parate di Leali e un paio di occasioni potenziali per il Genoa chiudono la prima frazione di gioco. Nella ripresa arriva il palo di De Roon, gli ospiti impegnano anche Carnesecchi e poi capitombolano intorno al 70′: Lookman segna da terra, ma Marinelli annulla per un fallo di mano. Il Var lo richiama e il direttore di gara concede il gol del vantaggio. Il Genoa ci prova sino alla fine, con una clamorosa palla gol di Puscas al 94′. Sul ribaltamento di fronte Ederson fa 2-0.

