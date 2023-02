Highlights e gol Ancona-Olbia 1-1, girone B Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 23

Gli highlights e i gol di Ancona-Olbia, match valevole per la ventottesima giornata del girone B del campionato di Serie C 2022/2023, in cui le due formazioni si sono spartite la posta in palio con un pareggio per 1-1: all’iniziale vantaggio realizzato dalla squadra sarda con Daniele Ragatzu ha riposto la rete messa a referto da Spagnoli nel finale di gara. Un punto prezioso per i biancazzurri, mentre i marchigiani sono costretti a rallentare la loro corsa verso i playoff. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature realizzate nella partita.