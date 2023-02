Highlights e gol Barcellona-Cadice 2-0, Liga 2022/2023 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 24

Il video con gli highlights di Barcellona-Cadice 2-0, match valido per la ventiduesima giornata della Liga 2022/2023. Al Camp Nou i blaugrana non sbagliano e conquistano tre punti che permettono agli uomini di Xavi di mantenere le otto lunghezze di vantaggio sul Real Madrid in classifica. Succede tutto negli ultimi istanti del primo tempo, con le reti di Sergi Roberto e Lewandowski che non lasciano scampo agli ospiti.

LA CRONACA DEL MATCH

GLI HIGHLIGHTS