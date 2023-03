Highlights discesa femminile Kvitfjell 2023 sci alpino: Goggia seconda alle spalle di Lie (VIDEO)

di Antonio Sepe 44

Gli highlights della discesa femminile andata in scena quest’oggi, sabato 4 marzo, sulle nevi norvegesi di Kvitfjell per Coppa del mondo di sci alpino 2023. La vittoria va alla norvegese Lie, ma festeggiano anche Sofia Goggia per la quarta Coppa del Mondo di specialità e Mikaela Shiffrin per la quinta Coppa del Mondo. Ecco le immagini salienti della gara.

