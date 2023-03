Lecce, Baroni alla vigilia: “Vogliamo fare bene, ma difficilmente l’Inter sbaglia due volte”

Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra il suo Lecce e l’Inter, in programma a San Siro. “La squadra è in buone condizioni, ci siamo preparati per quella che sarà una partita complicata, dove però c’è voglia di fare bene. Affrontiamo una squadra motivata dopo una sconfitta, difficilmente sbagliano due volte. Noi proveremo a fare la nostra partita, mettendoci entusiasmo e voglia di far bene”.

Sulle scelte e gli indisponibili: “Mancheranno Baschirotto, che è squalificato, Dermaku, Pongracic e Persson. Ma siamo molto contenti della rosa che abbiamo a disposizione, anche i nuovi arrivati si sono inseriti bene all’interno del gruppo. Su chi partirà in attacco dovrò decidere, contro il Sassuolo ho cambiato Banda e Ceesay perché reputavo ci fosse la possibilità di costruire maggiormente”.

E’ notizia di ieri la decisione del TAR di permettere la trasferta ai tifosi salentini: “Si tratta di una gran bella notizia, avere i nostri tifosi è certamente positivo ed è una grande occasione per tutti. Lo spettacolo deve essere anche in campo, dove daremo il massimo per regalare loro soddisfazioni ai nostri”.