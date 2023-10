Highlights Cremona-Sassari 86-74, Basket Serie A1 2023/2024 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 24

Il video con gli highlights di Cremona-Sassari, sfida valida per la seconda giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Primo successo in campionato per la Vanoli, che con un gran secondo tempo ha la meglio con il punteggio di 86-74 sulla compagine sarda, la quale invece subisce un altro ko e resta a zero punti in classifica.