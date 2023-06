Highlights Cocciaretto-Pera 4-6 6-7(2), terzo turno Roland Garros 2023 (VIDEO)

Il video con gli highlights della sfida tra Elisabetta Cocciaretto e Bernarda Pera, valeole come terzo turno del Roland Garros femminile 2023. La corsa dell’azzurra si ferma al cospetto della tennista croata ma con passaporto statunitense, che si impone con il punteggio di 6-4 7-6(2). Sfuma, così, il sogno di raggiungere per la prima volta gli ottavi di finale in una prova dello slam.