Parma-Cagliari, Ranieri: “I ragazzi hanno fatto una grande gara, contro il Bari due partite da vivere”

Il tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B 2022/2023 contro il Parma: “I ragazzi hanno fatto una grandissima partita. Sono stati bravi in particolare a non offrire la giocata pulita agli esterni del Parma, anche se nell’ultimo quarto d’ora è stata dura perché loro erano freschi là davanti. Nella ripresa non siamo a riusciti a pressarli perché il Parma è una grande squadra e c’era da ballare“.

Sui singoli, Ranieri ha poi detto: “Kourfalidis aveva fatto bene, ma ho preferito inserire Di Pardo per fargli fare il lavoro da esterno. Makoumbou? Lo consideravo mezzala, ma ha fatto bene anche là davanti alla difesa“. Infine, sul prossimo impegno: “Le partite contro il Bari saranno da vivere con grande intensità. Che vinca il migliore“.