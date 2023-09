Highlights Canada-Slovenia 100-89, Mondiali basket 2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 1

Il Canada batte la Slovenia 100-89 nel match valido per l’ultimo quarto di finale dei Mondiali di basket 2023 ed è in semifinale per la prima volta nella sua storia. Primo tempo equilibratissimo alla Mall of Asia Arena di Manila con la squadra di Sekulic che riesce a tenere testa al quintetto Nba canadese. Nella seconda frazione la squadra di Fernandez si scatena e chiude i conti nel terzo quarto con un parziale praticamente definitivo di 30-21. Un super Gilgeous-Alexander ne mette 31 con 10 rimbalzi e trascina i suoi al successo. Grande prova di Barrett con 24 punti e 9 rimbalzi. Bene anche Brooks e Alexander Walker con 14 punti a testa.Non bastano alla Slovenia i 26 punti con 4 rimbalzi e 5 assist del solito Doncic e i 22 con 5 rimbalzi di Klemen Preperic.