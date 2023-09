Triathlon, Coppa del mondo 2023: cinque azzurri in gara a Karlovy Vary

Altro appuntamento di World Triathlon Cup che dopo le tappe di Weihai e di Valencia che hanno regalato tre medaglie azzurre con l’oro di Seregni e i due bronzi di Zane e Sarzilla, si sposta a Karlovy Vary. La tappa del circuito di coppa del mondo, che a ottobre arriverà a Roma, si correrà domenica 10 settembre sulla distanza olimpica con due giri da 750 m di nuoto, ciclismo con 6.5 km di trasferimento e 4 giri da 4.9 km per un totale di 40.8 km di percorso e corsa finale di 10 km in quattro giri. Saranno cinque gli azzurri in gara nel settimo appuntamento consecutivo di coppa del mondo nella città della Repubblica Ceca, Bianca Seregni (G.S. Fiamme Oro – DDS/7MP), Ilaria Zane (Overcome), Luisa Iogna Prat (707), Carlotta Missaglia (C.S. Carabinieri – Valdigne Triathlon) e Nicolò Strada (C.S. Carabinieri – Raschiani Triathlon Team).