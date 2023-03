Highlights Bursaspor-Brescia 86-76, basket Eurocup 2022/2023 (VIDEO)

di Giona Maffei 2

Gli highlights video e la sintesi di Bursaspor-Germani Brescia 86-76, gara valevole per la diciottesima giornata della Eurocup 2022/2023 di basket. Una partita che fin dall’inizio è indirizzata verso i padroni di casa, e mai in dubbio nelle battute finali. Ecco la sintesi della gara giocata in Turchia.