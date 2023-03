Highlights Anadolu Efes-Olimpia Milano 89-69, basket Eurolega 2022/2023 (VIDEO)

di Giona Maffei 32

Gli highlights video e la sintesi di Anadolu Efes-Olimpia Milano 89-69, gara valevole per la trentunesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Un risultato che pesa alla squadra di coach Ettore Messina, per cui si complica la strada in ottica playoff. Ecco la sintesi della gara giocata in Turchia.