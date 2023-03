Germania sconfitta in amichevole dal Belgio, nel 2-3 di Colonia in gol anche Lukaku

Gol e spettacolo in amichevole a Colonia, dove la Germania viene sconfitta in amichevole dal Belgio in una partita stellare tra squadre che in questo turno riposavano nei rispettivi raggruppamenti delle qualificazioni europee. Nel primo tempo uno-due da urlo degli ospiti, che la sbloccano con Yannick Carrasco al 6′, per poi raddoppiare con Romelu Lukaku al 9′. Il bomber dell’Inter, in difficoltà in Serie A a trovare gol e minutaggio, con la maglia dei Diavoli Rossi è invece davvero scatenato e ha segnato una tripletta pochi giorni fa e nuovamente questa sera. La reazione dei ragazzi di Flick c’è e arriva proprio allo scadere del primo tempo, con il solito gol dell’ormai nuovo bomber tedesco Fullkrug, nella ripresa però la chiude De Bruyne nel finale. I ragazzi di Tedesco si chiudono troppo nel finale e Gnabry prova a riaprirla, ma il suo gol risulta inutile ai fini del risultato.