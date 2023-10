Highlights e gol Burnley-Chelsea 1-4, Premier League 2023/2024 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti

Gli highlights e i gol di Burnley-Chelsea, match valevole per l’ottava giornata del girone A del campionato di Premier League 2023/2024, in cui la formazione ospite di Mauricio Pochettino si è imposta in rimonta sui padroni di casa mediante il punteggio di 4-1: dopo il gol di Odobert grazie all’autogol di Al-Dakhil e alle reti siglate da Cole Palmer, Raheem Sterling e Nikolas Jackson. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.