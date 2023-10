Serie B 2023/2024: ancora niente vittoria per la Sampdoria di Pirlo, 1-1 con l’Ascoli

La Sampdoria pareggia contro l’Ascoli per 1-1: in gol Nestorovski e poi Borini su rigore. In contemporanea, vanno in scena anche Venezia-Parma, finita 3-2 per i padroni di casa, e Cittadella-Ternana, conclusa con un pareggio sul 2-2.

In casa dell’Ascoli, la Sampdoria trova il pareggio. I padroni di casa amministrano la partita per tutto il primo tempo, sfiorando il gol in diverse occasioni. Il vantaggio arriva però negli ultimi secondi disponibili, quando Nestorovski al terzo e ultimo minuto di recupero segna e porta l’Ascoli sull’1-0. Si torna in campo con la Sampdoria sotto di una rete e Rodriguez manca di pochi centimetri il gol del raddoppio. Gli ospiti trovano il pareggio su rigore al 51′, dopo un’azione avventata di Caligara su Esposito. Dal dischetto parte Borini, che non sbaglia. Nel resto del secondo tempo, le squadre non trovano altre occasioni per segnare fino agli ultimi minuti gioco, quando De Luca si avvicina al gol, ma non trova la porta. Finisce dunque 1-1 tra le due formazioni.

In contemporanea, vanno in scena la partita tra Venezia e Parma e l’incontro tra Cittadella e Ternana. In territorio veneziano, i padroni di casa trovano la vittoria per 3 a 2 sul Parma. Tutte le reti vengono segnate nella seconda metà di partita, con Busio che sblocca il risultato al 46′. Il vantaggio del Venezia dura meno di dieci minuti, con Benedyczak che trova il gol al 54′. I padroni di casa si riportano in vantaggio al 63′ con Tessmann e poi raggiungono il 3-1 con Ellertsson al 78′. Durante i minuti di recupero, a pochi secondi dal fischio finale, il Parma accorcia le distanze, grazie al gol di Colak.

Tra Cittadella e Ternana finisce invece 2-2. La prima rete è collezionata dagli ospiti su rigore, con Falletti che non sbaglia dal dischetto. Il vantaggio dura solo pochi minuti e il Cittadella pareggia grazie a Maistrello al 10′. Al 29′ poi i padroni di casa trovano il vantaggio, siglato da Cassano al minuto 29. Il primo tempo finisce così e nella seconda metà di gioco, non vengono collezionati ulteriori gol fino agli ultimi minuti. All’84’ la Ternana conquista il pareggio, con Sorensen a rete.