Il video con gli highlights di Baskonia-Virtus Bologna, valida per la 15^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Le vu nere sbancano Vitoria-Gasteiz e lo fanno grazie ad un capolavoro di Will Clyburn, che a una manciata di secondi dalla sirena s’inventa un gioco da quattro punti che gela il palazzetto spagnolo. Terzo successo nella competizione per Shengelia e compagni, il primo con Dusko Ivanovic in panchina. Ecco le immagini salienti.