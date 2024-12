Il video con gli highlights e i gol di Ajax-Lazio 1-3, match valido per la sesta giornata dell’Europa League 2024/2025. Grandissima prestazione dei biancocelesti, che sono un treno in corsa che proprio non vuole fermarsi. La sblocca Loum Tchaouna, poi pareggia i conti la formazione dei lancieri con Bertrand Traoré. Ma gli ospiti sanno come far male nelle ripartenze e prima tornano avanti con l’affondo di Dele-Bashiru, coadiuvato dalla goal line technology che testimonia all’arbitro come la palla fosse entrata, quindi trova il tris col solito scatenato Pedro, per poi difendere bene il tentativo di reazione finale dei lancieri guidati dall’italiano Farioli. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.

