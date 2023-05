Highlights Arsenal-Brighton 0-3, Premier League 2022/2023 (VIDEO)

Il video con gli highlights di Arsenal-Brighton, sfida valevole per la trentaseiesima giornata di Premier League 2022/2023. I Gunners incappano in un’altra battuta d’arresto a causa dei gol di Enciso, Duvan ed Estupinan ormai solo la matematica li mantiene ancora in corsa per il titolo, che è ad un passo dal Manchester City di Guardiola. Il Brighton di De Zerbi, invece, vede sempre più vicina un posto in Europa per il prossimo anno.