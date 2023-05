MOVIOLA – Bologna-Roma, Lykogiannis sbraccia su Ibanez: per Orsato e Var niente rigore

Episodio da moviola in Bologna-Roma per il contatto tra Lykogiannis e Ibanez in area di rigore. Una sbracciata, seppur data senza guardare e probabilmente in modo non troppo volontario, da parte del greco all’indirizzo del difensore giallorosso fa scattare in piedi la panchina ospite che chiede il calcio di rigore. L’arbitro Orsato lascia proseguire come su Sosa-Solbakken nel primo tempo, qualche dubbio ma il Var Mazzoleni non interviene. Restano delle perplessità sull’episodio.