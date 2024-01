Highlights Arnaldi-De Minaur 3-6 0-6 3-6, secondo turno Australian Open 2024 (VIDEO)

Il video con gli highlights di Arnaldi-De Minaur, match valevole per il secondo turno degli Australian Open 2024. Vittoria netta per l’australiano numero 10 della classifica ATP, che in due ore di partita riesce ad avere la meglio sul nostro tennista. Finisce 6-3 6-0 6-3 sulla Rod Laver Arena, con Arnaldi che dal 4-3 del primo set ha subito un parziale di undici games a zero che ha compromesso il suo incontro.