Il video con gli highlights di Cobolli-Kotov, match valevole per il secondo turno degli Australian Open 2024. Con un successo in quattro set prosegue lo straordinario cammino del tennista romano, il quale approda per la prima volta in carriera al terzo turno in uno Slam. Gran livello per tutto il corso della partita da parte di Flavio, che ora affronterà Alex De Minaur.