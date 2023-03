Highlights Alcaraz-Fritz 6-4 6-2, quarti di finale Masters 1000 Miami 2023 (VIDEO)

Il video con gli highlights di Alcaraz-Fritz 6-4 6-2, match valido per i quarti di finale del Masters 1000 di Miami 2023. Seconda semifinale consecutiva per lo spagnolo, che dopo lo splendido cammino a Indian Wells brilla anche in Florida. Il suo avversario sarà ancora una volta Jannik Sinner, che non ha ancora perso set nel torneo. Lo stesso vale per il numero uno del mondo, devastante anche ai quarti contro un avversario ostico come Fritz, dominato in 1h19′ di gioco. Ecco le immagini salienti del match.

LA CRONACA DEL MATCH

