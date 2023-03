Parigi 2024, Salvini: “Giusta la partecipazione di atleti e bielorussi, non devono pagare loro”

Il ministro Matteo Salvini è intervenuto ai microfoni di Radio Capital, dicendo la sua sulla partecipazione di atleti russi e bielorussi ai Giochi di Parigi 2024: “A mio avviso possono gareggiare senza bandiera né simboli. Credo che non debbano essere i singoli, che magari neanche condividono le azioni della Russia, a pagare per la guerra in corso. Segnale a Putin? Di certo non si dà escludendo un atleta paralimpico“.