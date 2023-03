Roma, sindaco Gualtieri: “Preoccupati per tifosi Feyenoord, divieto di trasferta necessario”

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è intervenuto a Radio 24, parlando dell’arrivo dei tifosi del Feyenoord in città per la gara di Europa League 2022/2023: “C’è preoccupazione, anche perché saremo alla vigilia dell’ispezione del Bie per Expo. Ho raccomandato rigore al ministro Piantedosi, che mi ha garantito massimo impegno“.

Gualtieri ha poi commentato il divieto di trasferta: “Si tratta di una misura estrema che non dovrebbe essere norma, ma quando è comprovato il pericolo – come in questo caso – ci sono gli estremi per adottarla. Qualche tifoso olandese arriverà lo stesso, ma saranno di meno e andranno isolati. Ci auguriamo pieno impegno per evitare che la città subisca danni. Personalmente sono fiducioso viste le garanzie ricevute dalla prefettura“.