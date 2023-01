De Gea, ma cosa fai? Papera clamorosa del portiere del Manchester United contro l’Everton (VIDEO)

di Andrea Bellini 43

David De Gea assoluto protagonista nel match di FA Cup tra Manchester United ed Everton, ma non come avrebbe desiderato. L’estremo difensore dei Red Devils, infatti, è incappato in una papera clamorosa in occasione del gol del pareggio degli avversari. Lo spagnolo si è fatto passare sotto le gambe un cross in scivolata, perdendo di vista la sfera e venendo beffato da Coady: è 1-1 dopo 13′. Di seguito il video dell’episodio.