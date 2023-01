Talisca trascina l’Al-Nassr, Cristiano Ronaldo esulta mentre fa la cyclette (VIDEO)

di Andrea Bellini 14

Curioso siparietto in casa Al-Nassr, dove Cristiano Ronaldo non può ancora scendere in campo e quindi segue i compagni dagli spogliatoi, pur non fermandosi un attimo. Sì perché il portoghese è il protagonista di un video diffuso dalla formazione araba, mentre si allena alla cyclette guardando la partita dei suoi nuovi compagni. Cristiano Ronaldo non interrompe il proprio allenamento nemmeno per applaudire il gol di Anderson Talisca, che con una doppietta ha permesso ai suoi di battere l’Al Tai.