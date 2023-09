Break Dance, Antilai Sandrini: “Mondiale e Olimpiade? Mi aspetto grandi cose da me stessa” (VIDEO)

di Lorenzo Ercoli 16

“Mi aspetto grandi cose da me stessa, mi sto preparando al meglio per il Mondiale e non vedo l’ora di potermi esprimere su quel palco”. La b-girl azzurra Antilai Sandrini è pronta per il Mondiale di break dance in programma Leuven (Belgio) il 23 ed il 24 settembre. Intervistata da Sportface, l’atleta cresciuta ad Aviano ha parlato delle proprie ambizioni olimpiche e iridate: “Sono reduce dal quarto posto ai Giochi Europei in Polonia. Non mi aspettavo un finale così per come mi ero qualificata, ma allo stesso tempo ero già contenta dell’esperienza. Per il Mondiale mi sto preparando bene, sto affinando la tecnica e seguendo il programma dei preparatori della federazione. Dovrò esaltare il mio punto di forza: saper sentire ed esprimermi sul momento con la danza”.

La break dance sarà una delle novità dell’edizione parigina dei Giochi Olimpici. Sandrini è cresciuta sportivamente praticando varie discipline, ma mai avrebbe potuto pensare di poter sognare i cinque cerchi: “Sono ovviamente felice di questa novità. Avendo fatto tanti sport nella mia vita, l’Olimpiade era un po’ un sogno ed arrivarci con la disciplina che più amo sarebbe appagante”.