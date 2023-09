Belgio-Estonia, bel gol di De Ketelaere nel finale: dribbling e tiro sul primo palo (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 28

Bel gol di Charles De Ketelaere nella sfida vinta nettamente dal Belgio sull’Estonia nelle qualificazioni agli Europei 2024. Il trequartista dell’Atalanta, entrato al 66°, nei minuti finali parte dalla sinistra, entra in area, si concede un dribbling e poi trova il gol sul primo palo. Un’ulteriore iniezione di fiducia per il calciatore dopo essersi sbloccato anche in Serie A.