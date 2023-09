Pagelle Italia-Ucraina 2-1, voti e tabellino qualificazioni Europei 2024

Il tabellino e le pagelle di Italia-Ucraina, sfida valevole per il gruppo C di qualificazione agli Europei 2024. Allo stadio ‘San Siro’ termina 2-1 in favore degli azzurri del ct Luciano Spalletti, una vittoria che riporta la Nazionale italiana in piena corsa: agganciata la formazione di Rebrov a quota 7 punti, così come la Macedonia, ma con un match in meno rispetto alle dirette concorrenti. Una doppietta di Frattesi nella prima mezz’ora di gioco non basta per spegnere l’entusiasmo dell’Ucraina, brava a rientrare in carreggiata al 41′ con Yarmolenko. Nella ripresa l’Italia prova a chiuderla, ma prima un grande Bushchan si supera su Raspadori, poi la traversa nega il gol a Locatelli. Il risultato resta in bilico sino al triplice fischio, gli azzurri stringono i denti e portano a casa l’intera posta in palio.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6.5; Di Lorenzo 6.5, Scalvini 6.5, Bastoni 6.5, Dimarco 5 (13′ st Biraghi 6); Frattesi 8, Locatelli 6, Barella 6.5 (38′ st Cristante sv); Zaniolo 6 (27′ st Orsolini 6), Raspadori 6.5 (27′ st Retegui), Zaccagni 6 (13′ st Gnonto 6),

In panchina: Vicario, Meret, Romagnoli, Darmian, Casale, Pessina, Immobile.

Allenatore: Spalletti 6.5.

UCRAINA (4-2-3-1): Bushchan 6.5; Konoplia 5.5, Zabarnyi 6, Kryvtsov 6; Mykolenko 5.5; Stepanenko 5.5 (38′ st Sydorchuk sv), Zinchenko 5.5 (30′ st Buyalskyi sv); Tsygankov 6 (30′ st Vanat sv), Sudakov 5, Yarmolenko 6.5 (14′ st Mudryk 6.5); Dovbyk 6 (14′ st Yaremchuk 6).

In panchina: Trubin, Lunin, Mykhaylichenko, Popov, Zubkov, Karavaiev, Nazaryna.

Allenatore: Rebrov 6.

ARBITRO: Hernandez (Spagna).

RETI: 12′ pt Frattesi, 28′ pt Frattesi, 41′ pt Yarmolenko.

NOTE: Serata fresca, terreno in buone condizioni, spettatori 58.356 per un incasso di 1.169.194 euro. Ammoniti: Mykolenko, Konoplia, Stepanenko, Zabarnyi. Angoli: 5-0 per l’Italia. Recupero: 2′ pt, 3′ st.