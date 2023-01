Australian Open 2023, l’incredibile errore di Berrettini sul match point (VIDEO)

di Antonio Sepe 9

Il video del clamoroso errore di Matteo Berrettini sul match point nella sfida di primo turno dell’Australian Open 2023 contro Andy Murray. Dopo aver rimontato uno svantaggio di due set, l’azzurro riesce a procurarsi una ghiotta chance in risposta ma commette un imperdonabile gratuito. Su un’indecisione di Murray, che gioca un rivedibile back a metà campo, Berrettini sbaglia un comodo rovescio affossandolo in rete. Per lui si tratterà di un errore fatale, visto che perderà il game e poi la partita al super tie-break. In alto il video dell’errore.