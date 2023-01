Australian Open 2023, Giorgi vince e rassicura: “Sono vaccinata, altrimenti non sarei qui”

Camila Giorgi ha debuttato con una splendida vittoria ai danni della russa Pavlyuchenkova all’Australian Open 2023, ma nella conferenza stampa le domande non hanno riguardato il match. Al centro dello scandalo vaccini, la tennista italiana ha risposto serenamente alle domande della stampa sulla vicenda: “Non ho problemi a parlarne – ha esordio Camila – Personalmente ho fatto tutti i miei vaccini in posti diversi, perciò io non ho alcun problema. E’ la dottoressa ad aver avuto problemi con la legge. Le persone hanno parlato prima di conoscere i fatti, ma io sono tranquilla e credo che lo dimostri il modo in cui ho giocato“.

Giorgi ha poi rassicurato: “Se sono qui è perché ho fornito tutti i documenti richiesti per entrare nel paese. Dalla dottoressa sotto indagine ho ricevuto una sola vaccinazione, le altre le ho fatte in altri posti“. Camila ha quindi fatto un riassunto della situazione per fare ulteriore chiarezza: “Io sono vaccinata e sono a posto. Non ero assolutamente andata da quella dottoressa per ottenere un certificato falso, né ero a conoscenza dei suoi problemi“.