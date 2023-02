Atp Montpellier: Bublik perde la testa e spacca tre racchette di fila (VIDEO)

Alexander Bublik perde la testa. Nel corso del tie-break del terzo set del match di primo turno del torneo Atp 250 di Montpellier, il tennista kazako – opposto al francese Gregoire Barrere – sotto 6-0 ha deciso di spaccare non una, non due, ma ben tre racchette di fila. Frantumandole con precisione certosina, frutto anche del nervosismo montato per via dei tre doppi di fila che di fatto gli sono costati la partita. In alto il video.