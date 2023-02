Sanremo 2023, a che ora ci saranno Massimo Ranieri e Al Bano? Orario esatto

Tutto pronto per la seconda serata della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo 2023. Al Teatro Ariston cresce l’attesa per ascoltare gli altri quattordici cantanti in gara, ma occhio anche ai grandi ospiti che saliranno sul palco. Tra di loro anche due icone della musica italiana: Massimo Ranieri e Al Bano. Ma a che ora si esibiranno i due? Dalla scaletta ufficiale si può notare che bisognerà attendere circa le 21:20 per vedere i due che affiancheranno Gianni Morandi per una mezzora di musica davvero imperdibile. Canteranno canzoni e brani che hanno riscritto la storia della musica italiana. L’appuntamento è per oggi, mercoledì 8 febbraio, alle ore 21:20 su Rai 1 e in streaming su Rai Play.