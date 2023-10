Atletica, gara dei 5000 metri surreale in India. Tutti provano a evitare la vittoria (VIDEO)

Scene che hanno del surreale quelle che provengono dall’India, dove in una corsa dei 5000 metri sembra andare in scena una vera e propria gara a perdere. Si tratta di un periodo difficile per lo sport indiano a livello di doping, con diversi casi scoperti nelle ultime settine e numerosi sospetti su un gran numero di atleti, riporta Marca. Secondo alcuni giornalisti indiani, per i primi classificati ci sarebbe l’obbligatorietà dei controlli antidoping ed è questo il motivo che avrebbe spinto gli atleti a questo comportamento in gara. Tutto ciò accade a poche settimane di distanza da una finale dei 100 metri dei Campionati statali di atletica leggera di Delphi in cui aveva gareggiato un solo atleta perché i suoi rivali erano fuggiti una volta scoperto che ci sarebbero stati i controllori antidoping alla fine dell’evento.

Chegada dos 5.000 metros na Índia que ninguém queria vencer para não fazer o teste de doping. pic.twitter.com/CDbdACNwug — Por Falar em Correr (@porfalarcorrer) October 13, 2023