Portogallo, Cristiano Ronaldo: “Spero di arrivare a 900 gol, per i mille è complicato”

Cristiano Ronaldo ha deciso con una doppietta la gara contro la Slovacchia, vinta 3-2 dal Portogallo che si è così assicurato la qualificazione agli Europei del 2024. Nel post partita CR7 ha assicurato di sentirsi bene fisicamente nonostante i 38 anni: “Mi sto godendo il bel momento, il mio corpo sta rispondendo alla grande. Sono felice per i gol, sia in Nazionale che nel club. A livello personale sono molto contento di quello che ho fatto. Ora dobbiamo continuare, abbiamo ancora qualche partita e dobbiamo perfezionare i meccanismi“.

Ronaldo ha poi aggiunto sulla compagine lusitana: “ Il Portogallo si è qualificato perché ha giocato bene, ha una buona squadra e un ottimo allenatore come Martinez“. Per il futuro l’ex Juve e Real chiede “nessun infortunio o altro problema per poter giocare nuovamente la fase finale degli Europei con la squadra portoghese”. Il fuoriclasse poi ha parlato di obiettivi personali che si è prefissato: “Sarà abbastanza difficile arrivare a 1000 gol, ma si tratta di vedere come sto mentalmente e quali saranno le mie motivazioni. Sì, fisicamente, le mie gambe mi trattano bene come io le tratto. Penso prima a raggiungere quota 900, penso che ce la farò“. Cristiano Ronaldo finora ha segnato 857 gol da professionista.