Atalanta-Spezia, splendido destro al volo di De Roon per l’1-1 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 27

Punteggio nuovamente in parità al Gewiss Stadium, dove l’Atalanta risponde al gol di Gyasi con una splendida rete di Marten De Roon. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il sesto di questo primo tempo per la squadra di Gasperini, il centrocampista olandese calcia al volo con il suo destro e la palla finisce nell’angolino dove Dragowski non può arrivare. 1-1 a Bergamo.