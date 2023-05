MOVIOLA – Juventus-Lecce, mano di Danilo: è rigore. Ceesay fa 1-1

Il Lecce trova il gol del pareggio. Nel match contro la Juventus, valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, i ragazzi di Baroni attaccano e sugli sviluppi di un cross la palla viene contesa da Danilo che però alza il braccio e colpisce il pallone. Per il direttore di gara, il signor Fourneau, non c’è nessun dubbio, è calcio di rigore. Rivedendo le immagini si nota come sia Danilo ad andare a cercare la palla, anche se involontariamente, ma il braccio è troppo alto e per il regolamento questo è calcio di rigore. Ceesay dal dischetto è freddissimo e fa 1-1.