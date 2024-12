“È stata un’esperienza umana che non voglio più ripetere, perché veramente ho temuto il peggio per il ragazzo”. Così l’arbitro di calcio Daniele Doveri ha raccontato, ai microfoni di Sportface, le sensazioni provate nel momento in cui il centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove, ha accusato un malore nel corso della partita contro l’Inter.

“Quando, il giorno dopo, abbiamo avuto notizia che la situazione si stava stabilizzando e che era fuori pericolo mi è tornato il sorriso – ha aggiunto Doveri, presente al Foro Italico di Roma dove è in corso il Lemon Bowl –. Quella notte non ho dormito, in un campo da calcio questa è l’ultima cosa che ti aspetti. Quando c’era Edoardo steso a terra ero assolutamente impreparato. È stato uno shock grande e sono felice che la cosa si sia risolta per il meglio”.

Doveri al Lemon Bowl: “Foro Italico un’emozione”

Passando al Lemon Bowl, motivo per cui era presente al Foro Italico, Doveri ha spiegato: “Il torneo ha fatto un upgrade. Mi sono complimentato con Paolo Verna appena sono arrivato, perché ogni anno si vedono i frutti di un lavoro importante. Vedere i ragazzini e le ragazzine giocare in questi campi prestigiosi dà un’emozione a noi genitori ma soprattutto una grande soddisfazione ai ragazzi”.

Calcio o tennis? “Da quando mia figlia gioca a tennis, devo essere sincero, a casa è 51% tennis e 49% calcio – ammette Doveri ai microfoni di Sportface –. Siamo tutti estremamente appassionati e i grandi risultati che i tennisti e le tenniste di vertice stanno portando fanno sì che la nostra attenzione sia ancora maggiore e il tifo ancora più grande”. E, sui valori del tennis, Doveri conclude: “Questo è un gioco individuale in cui l’arbitro non c’è, per cui i ragazzi si abituano ad arbitrarsi da soli. Per cui lealtà, correttezza, tenacia, passione e grinta”.

Cosa era successo a Bove

Il giocatore della Fiorentina, al minuto 17 di Fiorentina-Inter, si era improvvisamente accasciato sul terreno di gioco, vittima di un malore. Una volta scattata la macchina dei soccorsi, è stato il comunicato diffuso dai viola a tranquillizzare tutti sulle condizioni del calciatore, che in un primo tempo sembrava versare in condizioni drammatiche: “ACF Fiorentina e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara Fiorentina-Inter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva. Il calciatore viola è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso e i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Edoardo Bove sarà rivalutato nelle prossime 24 ore”, si leggeva nelle ore immediatamente successive a quanto accaduto.

Lemon Bowl, storie di vita e di tennis

“Lemon Bowl, storie di vita e di tennis” è un libro che racconta da vicino i protagonisti che nel corso delle quaranta edizioni fin qui disputate dello storico torneo di tennis giovanile si sono distinti, diventando poi – ma non sempre – professionisti di grande livello sui circuiti Atp e Wta. Scritto da Alessandro Nizegorodcew, Matteo Mosciatti e Lorenzo Ercoli, il libro festeggia un anno dalla sua uscita e ripercorre, attraverso le voci dei protagonisti, i primi 40 anni di storia di uno dei tornei giovanili più importanti al mondo, capace di lanciare tanti campioni.