A Roma l’anno si conclude con l’Atleticom We Run Rome. La 10 chilometri di San Silvestro arriva alla sua tredicesima edizione, con 9000 atleti attesi al via. Parteciperanno alla gara anche due atleti azzurri: Sofia Yaremchuk e Daniele Meucci. La primatista italiana di maratona e mezza ha come obiettivo la tripletta, dopo aver conquistato il successo nelle ultime due edizioni della corsa romana. Meucci ha già vinto tre volte a Roma, tagliando il traguardo davanti a tutti nel 2013, 2018 e nel 2022. Il percorso di Roma partirà alle Terme di Caracalla, con la partenza in programma per le 14:00. Successivamente, i partecipanti passeranno per il Circo Massimo, piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali e il Colosseo, prima di arrivare sulla linea del traguardo, posta nuovamente presso le Terme di Caracalla.

Sono attese anche le prove non competitive di 10 km e 5 km: “Anche quest’anno – dichiara Camillo Franchi Scarselli, presidente dell’asd Atleticom – vogliamo tenere fede allo spirito della We Run Rome, basato su gioia e condivisione con una partecipazione volutamente aperta a tutti, dai professionisti agli amatori, dai podisti italiani ai turisti esteri in viaggio a Roma. Non solo una competizione quindi, ma una grande festa dello sport. Questa edizione, in occasione dell’inizio del Giubileo, sarà ancora più speciale grazie alla collaborazione con Athletica Vaticana, una partnership che ci riempie di orgoglio e responsabilità”.